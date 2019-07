Il botto di Bottas

La botta di Bottas E' andata anche peggio al compagno di squadra Valtteri Bottas, che dopo essere andato a muro non è più tornato in pista. Svarione imperdonabile con la pista ormai asciutta: Bottas perde una grande occasione per rifarsi sotto in chiave Mondiale con Hamilton che vanta ancora 39 punti di vantaggio sul compagno di scuderia e a 61 su Verstappen. Vettel resta quarto, a 82 lunghezze.

