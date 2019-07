Tra Fernando Alonso e la Honda l’amore non è mai sbocciato, ma il botta e risposta continua a distanza di anni per colpa di… Max Verstappen. L’ex ferrarista ha corso dal 2015 al 2018 su McLaren motorizzata Honda, lamentandosi spesso nei suoi team radio delle difficoltà in rettilineo della power unit fornita dai giapponesi. A Suzuka 2015 lo spagnolo arrivò a parlare di "motore da GP2", alludendo alla Serie B della Formula1. Una frase che non è stata dimenticata dalle parti di Tokyo, dove ha sede la casa nipponica. Tanto che dopo il successo di Verstappen sul circuito di Hockenheim, il secondo della stagione 2019 dell’olandese e della Red Bull motorizzata Honda, i giapponesi si sono tolti un sassolino dalle scarpe nei confronti del due volte campione del mondo. "Verstappen l’ha fatto ancora, sono GP2 vittorie nel 2019", il tweet galeotto della Honda. Poi è arrivata un’autocorrezione in "2GP", ma il post originario non è stato cancellato.