Anche nei giri in cui si rifaceva sotto (sopra nel giro 22, sotto nel giro 26, il terzultimo), Matsushita perdeva comunque sempre qualcosa nel terzo settore.

La gara di Schumacher è stata resa difficile anche dalla consapevolezza che, nonostante delle grandi performance sul giro secco sia nelle prove libere su asciutto (dove ha concluso secondo), sia soprattutto in qualifica, dove per la prima volta ha guidato sul bagnato in Formula 2 (chiudendo quarto), avesse invece sofferto la gestione delle gomme in gara-1, soprattutto nel secondo stint con la mescola media, la stessa utilizzata in gara-2, dove non c’è il pit stop. Per cercare di forzare il sorpasso a Luca Ghiotto proprio poco dopo il cambio gomme, Schumacher aveva poi sofferto soprattutto nella parte finale di gara, anche a discapito di quelli che sarebbero diventati i suoi principali avversari in gara-2, Matsushita e Sette Camara, che lo hanno scavalcato.

Schumacher è riuscito invece a non perdere la calma nelle fasi iniziali di gara-2, impostandola con una maggiore gestione soprattutto nelle prime tornate. Al giro 2 ha fatto segnare il miglior tempo in gara, ma comunque molto lontano da quello di Jordan King in gara-1 (1:34.565 contro 1:32.436 di King), al quale ha risposto Matsushita due giri dopo con 1:33.056. Un tempo incredibile, considerando il serbatoio pieno e le gomme medie, mentre King lo aveva effettuato con le soft e a fine gara, con la vettura molto più leggera. Un tempo che dava però la netta sensazione che Matsushita avesse forzato sulla gomma un po’ troppo presto, dando così a Schumacher qualche possibilità in più di resistergli fino alla bandiera a scacchi.

Quanto sta crescendo Schumacher

Mick Schumacher sta così consolidando sempre di più il suo percorso in ascesa in una categoria nuova e completamente diversa da quella a cui aveva partecipato negli ultimi due anni, la Formula 3 europea. In Ungheria è apparso veloce fin dai primi minuti delle prove libere, mentre la precedente gara capolavoro l’aveva disputata sempre nella Sprint Race in Austria, forse il suo circuito preferito. In gara-2 a Spielberg è arrivato quarto a pochi decimi da De Vries dopo essere partito in diciottesima posizione per un problema tecnico in gara-1, con una rimonta di altissima qualità.

Bene aveva fatto anche a Montecarlo, una pista per lui inedita e dove è sempre molto difficile trovare il limite alle prime esperienze, soprattutto grazie al quinto miglior tempo registrato in qualifica e al magnifico sorpasso a Hubert in gara-1, per prendersi la testa della corsa tra i piloti che avevano scelto la supersoft nel primo stint. E la manifestazione più evidente del suo talento, oltre alla vittoria in Ungheria, era arrivata nelle qualifiche di poche ore prima dove, per la prima volta in Formula 2 con l’asfalto bagnato, si vedeva bene dagli onboard come stesse controllando perfettamente le traiettorie diverse da bagnato e la grande coppia del turbo nelle ruote posteriori, chiudendo in quarta posizione, così come anche in gara-1 in Austria lo scorso anno aveva vinto sotto l’acqua con una grande prestazione.

Schumacher si sta in ogni caso affermando in Formula 2 soprattutto anche in relazione agli altri esordienti, seppur in questa stagione non sembrino esserci fenomeni del calibro di Leclerc, Norris, Russell e lo stesso Giovinazzi, che avevano impressionato al debutto. Il salto dalla vecchia Formula 3 europea alla Formula 2 lo ha senza dubbio messo molto alla prova per quanto riguarda la gestione delle gomme (forse in Formula 2 si fa addirittura più fatica che in Formula 1), oltre che nel maneggiare una vettura con un carico aerodinamico maggiore, e soprattutto nel passaggio dal motore aspirato al turbo, un elemento che aveva messo in difficoltà nei primi tempi in Formula 1 gente del calibro di Giovinazzi e soprattutto Leclerc.