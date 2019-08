Cresce l'attesa per la ripresa del campionato di Formula 1, con l'appuntamento di Spa, in Belgio per verificare se la manovra effettuata in casa Red Bull di sostituire Pierre Gasly con Alexander Albon si riveli una scelta vincente per la scuderia austriaca. L'intento del team di Milton Keynes di attaccare il secondo posto nella classifica costruttori della Ferrari è evidente. La Rossa si trova a 288 punti mentre la Red Bull, grazie alle ottime performance di Max Verstappen, accorcia le distanze a 244. A proposito di Verstappen, l’olandese si è espresso sulla decisione di Helmut Marko, e di conseguenza del team, di puntare per la seconda parte della stagione sul pilota anglo-thailandese. Il suo benvenuto al nuovo collega è tutt'altro che tenero e ai microfoni del De Telegraaf ha sottolineato la sua posizione: "E' un peccato per Pierre, ma non mi interessa chi sia il mio compagno di squadra. Si tratta di ottenere prestazioni migliori dalla seconda vettura per fare più punti per il team".