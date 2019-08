Bottas-Hamilton, la coppia non scoppia: anche nel 2020 la Mercedes si affida a loro per lottare nel Mondiale di F1. Entrato nel team nel 2017 per prendere il posto di Nico Rosberg, come avevamo anticipato con Sky Spy il pilota finlandese l'anno prossimo festeggerà il quarto anno consecutivo in pista con una Freccia d'Argento. Attualmente Bottas è 2° nel Mondiale a 62 punti di distanza dal compagno di squadra: "Ringrazio tutti per la fiducia dimostrata, questo è un ottimo modo per iniziare la seconda metà del 2019. Il mio obiettivo è quello di vincere il titolo e credo che la Mercedes sia la scelta migliore per raggiungere questo obiettivo nel 2020". Questo weekend il Mondiale riparte con il GP del Belgio: "Tutti i miei pensieri sono rivolti a Spa, conto di essere competitivo".

Wolff: "Bottas parte integrante dei nostri successi"

Esulta anche Toto Wolff: "Avevamo chiesto a Valtteri di migliorarsi rispetto alla prima parte del 2018 e ha vinto la sfida. Ma non solo: i risultati che abbiamo raggiunto insieme non sono un caso, è stato una parte integrante del nostro successo nelle ultime due stagioni. Il suo lavoro con Lewis è stato esemplare".