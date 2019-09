Il circuito di Spa vede il ritorno al successo della Ferrari: dopo aver chiuso davanti a tutti le Libere 2, le Libere 3 e le qualifiche (pole con record della pista), Charles Leclerc in Belgio si conferma nell'appuntamento più importante del weekend, quello della gara. A 21 anni, 10 mesi e 16 giorni Leclerc strappa il record a Schumacher e diventa il più giovane vincitore di una gara sulla Ferrari, terzo di tutti i tempi dopo Verstappen e Vettel. Lewis Hamilton cerca di rovinara la festa a Leclerc nel finale con gli ultimi due giri da togliere il respiro, ma il ferrarista resiste e taglia il traguardo per primo. Non riesce a resistere invece Vettel: partito dalla seconda posizione alle spalle di Leclerc al 32° giro subisce il sorpasso di Hamilton, due giri dopo quello di Bottas: alla fine deve accontentarsi del 4° posto e del punto aggiuntivo per il giro veloce in 1'46"409 (giro 36). Nel Mondiale Hamilton sale a 268 punti, Bottas è a 203, 181 punti per Verstappen, 169 per Vettel, 157 per Leclerc.

Tutte le statistiche del GP

Leclerc, 1^ vittoria in carriera.

Leclerc: il è il più giovane vincitore su una Ferrari (terzo di tutti i tempi dopo Verstappen e Vettel): 21 anni 10 mesi 16 giorni.

Leclerc è il più giovane vincitore a Spa: strappa il record a Schumacher: 23 anni 7 mesi 27 giorni, 1992. Entrambi hanno ottenuto la prima vittoria in carriera a Spa.

Prima vittoria in carriera a Spa nella storia della F1: Peter Collins 1956; Jim Clark 1962; Michael Schumacher 1992; Charles Leclerc 2019.

236^ vittoria: Ferrari scongiura una stagione senza vittorie (l'ultima è il 2016).

Hamilton: 145° podio in Carriera (11° quest'anno).

Bottas: 40° podio in Carriera (10° quest'anno).

Mercedes: 200 piazzamenti sul podio in totale in F1.

Hamilton: 8° podio a Spa, davanti a lui solo Schumacher a 9. Per lui è la 25^ gara a punti consecutiva.

Albon: miglior risultato in carriera.