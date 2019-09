Festa grande per il Cavallino in Piazza Duomo a Milano: doppio anniversario per i 90 anni della Scuderia Ferrari e del Gran Premio d'Italia. Presenti Sebastian Vettel, Charles Leclerc e tanti altri protagonisti della storia del team. Conducono l'evento Federica Masolin e Carlo Vanzini. L'evento ora in diretta da Sky Sport F1, in live streaming su Skysport.it e account Facebook SkySportF1

CLICCA QUI SE NON VISUALIZZI LA DIRETTA

TUTTE LE VITTORIE DELLA FERRARI A MONZA. FOTO