LECLERC 10: prima vittoria in carriera un un weekend improvvisamente terribile per la scomparsa dell’amico Hubert. Ha gestito un misto di emozioni con grande maturità e lascia l’università della F1 con la laurea del predestinato.

HAMILTON 8: ottimo weekend su una pista dove avrebbe dovuto essere più in difficoltà. Un grande, non molla niente anche quando potrebbe accontentarsi di pensare al Mondiale.

BOTTAS 7: weekend nella terra di nessuno, ma il podio va bene è comunque alle spalle del compagno di squadra.

VETTEL 8: un misto tra la gara insufficiente per la gestione gomme rispetto a Leclerc e il lavoro straordinario fatto per il team, insolito per un campione del mondo.

ALBON 8: dal fondo ha fatto una bella rimonta, bel debutto con Red Bull

PEREZ 7: bel weekend e avrebbe potuto anche essere più forte se il motore nuovo non fosse andato nelle prove libere

KVYAT 7: rimonta dal fondo e alla vigilia del Gran Premio d’Italia regala un’ottima prestazione al suo tema italiano.

HULKENBERG 7: gara a punti e bene, un bel modo per convincere Haas a prenderlo

GASLY 6: arriva dietro a Kvyat, non benissimo. Comunque non facile il ritorno in Toro Rosso

STROLL 7: gara interessante la sua, agguanta un punticino e va bene così

NORRIS 8: approfitta del caos al via per ritrovarsi quinto, ma poi ci resta benissimo, poi tradito all’ultimo giro

MAGNUSSEN 6: lo passano tutti come non mai, e che colpa ne ha un pilota quando la macchina non va proprio?

GROSJEAN 5: anche lui ha fatto quel che poteva con una Haas incomprensibile, ma litigare con l’ingegnere certo non aiuta per il rinnovo

RICCIARDO 6: gran rimonta, poi a gomme finite ha subito più sorpassi all’esterno in un Gran Premio che in carriera

RUSSEL 7: servirebbe vederlo su una macchina più competitiva per valutarlo ma il ragazzo ha sicuramente talento

RAIKKONEN 6: impossibile giudicarlo dopo il contatto al via.

KUBICA 6: rompe il motore nuovo e gli danno uno nuovo con specifica vecchia. Un calvario che probabilmente finirà a fine stagione

GIOVINAZZI 6: grandissima gara rovinata proprio a pochi metri da un grande risultato. Super il sorpasso su Ricciardo fuori quando invece la sua posizione era consolidata

SAINZ 5: weekend no

VERSTAPPEN 5: la partenza sbagliata lo mette nelle condizioni di rovinare, senza colpa, la sua gara e quella di Raikkonen