Il mondo del Motorsport in lutto per la morte di Anthoine Hubert: il pilota francese è stato protagonista di un pauroso incidente durante il secondo giro della gara di Formula 2 sul tracciato di Spa, in Belgio. Minuto di raccoglimento in F3 e in F1, mentre la Formula 2 non è scesa in pista. Con lo Sky Tech di Matteo Bobbi ricostruiamo qui la dinamica dell'incidente, ma per una rispettosa scelta nei confronti del pilota, della sua famiglia e del team, le immagini non mostrano il momento dello schianto.