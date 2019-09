La settimana del Gran Premio di Monza si apre con un evento tutto dedicato ai grandi appassionati della Rossa. Mercoledì 4 settembre a partire dalle ore 16.30, in piazza Duomo a Milano, si festeggeranno i 90 anni della Scuderia Ferrari, che coincidono con la 90° edizione del Gran Premio d’Italia. Un’occasione imperdibile per incontrare Sebastian Vettel e Charles Leclerc, reduce dalla sua prima vittoria al GP di Spa. L’evento potrà essere seguito in tv su Sky Sport F1 , online in live streaming su skysport.it e account Facebook SkySportF1 a partire dalle ore 18.00.

La grande festa organizzata da ACI in collaborazione con Scuderia Ferrari

L’Automobile Club d’Italia (ACI) organizza insieme alla Scuderia Ferrari "90 Anni di Emozioni", una parata di macchine incredibili tra auto classiche e moderne provenienti direttamente dal Museo Ferrari di Maranello. Non solo Sebastian Vettel e Charles Leclerc per la festa del doppio anniversario, ma sul palco in Piazza Duomo saliranno grandi personaggi del passato da Jean Alesi, Kimi Raikkonen, Felipe Massa, Mario Andretti, Eddie Irvine e i giovani talenti della Ferrari Driver Academy tra cui Mick Schumacher e Giuliano Alesi.