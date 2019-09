Lewis Hamilton, campione del mondo in carica e attuale leader della classifica piloti con la Mercedes, in esclusiva ai microfoni di Sky Sport nel mercoledì che anticipa il GP d'Italia: una giornata intensa nel corso della quale siamo pronti a vivere in diretta anche "90 Anni di Emozioni", evento che porterà in Piazza Duomo a Milano i piloti della Ferrari e tutti i protagonisti della stagione della Rossa per celebrare la casa di Maranello. "Monza è uno dei circuiti storici, forse sono 5 considerando anche Silverstone, Budapest, Barcellona e Monaco. E’ davvero una tappa speciale del Mondiale: ci sono tanti tifosi, l'atmosfera è unica e qui si va velocissimi”.

La stagione di Lewis

"Onestamente credo sia la migliore della mia carriera. Non sono mai cosi stato così costante, anche se forse in un paio di gare non sono andato bene. La macchina si può migliorare, ma il team sta lavorando bene. E’ sempre difficile il finale della stagione".

Avere tutto sotto controllo

"Non posso parlare per gli altri, da parte mia non guardo quanti punti ho. Cerco sempre di essere il più in alto possibile. guardo un GP alla volta. Non so come andrà il resto del mondiale, ma di sicuro sono pronto a continuare lottare e spero che il livello che ho ora sia quello giusto per vincere il titolo".

Il titolo sembra vicino, ma...

"Al momento sembra ancora molto lontano, mancano tante gare, dobbiamo ancora affrontare tanti circuiti. C'è ancora tanto da fare, siamo arrivati nella parte più difficile della stagione, anche il fisico deve essere la top. Si rischia di finire esausti, il calendario è davvero pieno di appuntamenti".

Gli avversari

"Da quando ho iniziato a correre in F1 ho sempre avuto avversari forti. Ci sono anni in cui cambiano, ne arrivano nuovi veloci, hanno caratteristiche diverse tra loro. Ma tutti sono feroci e vogliono vincere. E’ bello vedere il percorso dei miei rivali, conosco i problemi che vivono. E' difficile, quando passano gli anni, restare sempre concentrato. Cercherò di correre puntando al titolo il più a lungo possibile, anche se non sarà facile perché tanti piloti hanno il potenziale per diventare campioni".