"Ho rovinato tante volte la festa ai tifosi italiani, ma molti mi chiedono di venire alla Ferrari". Alla vigilia del week end di Monza Lewis Hamilton ha parlato di un possibile futuro nella Scuderia di Maranello. "Non so se sarò mai tentato, ma se dovessi lasciare la Mercedes la Ferrari sarebbe ovviamente un’opzione – ha detto il cinque volte campione del mondo -. L’importante è che sarà la scelta giusta dal punto di vista strategico. Per ora sono contento alla Mercedes, per me è come una famiglia". Hamilton ha vinto cinque volte a Monza, come Michael Schumacher. Con il sesto successo batterebbe il record del tedesco. "Non ci penso molto, non ha grande importanza. Se non succederà, pazienza – ha proseguito l’inglese -. In ogni caso sarà difficile, perché la Ferrari va forte e a Spa l’ha dimostrato. Il meteo sarà variabile e potrebbe renderci le cose più semplici o più dure. Bisogna provare in pista per capire".

"Farò di tutto per battere Leclerc"

Charles Leclerc è reduce dalla sua prima vittoria in Formula 1. Chi meglio del leader del Mondiale può spiegare quanto sia facile o difficile confermarsi dopo essersi sbloccati. "Non credo sia complicato ripetersi – ha concluso Hamilton -. Anzi, penso sia più semplice per lui proseguire e fare doppietta. Ovviamente farò il possibile per impedirglielo".