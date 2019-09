Non vuole più fermarsi, Charles Leclerc: spinto dal primo successo in Formula 1 ottenuto nell'ultimo GP davanti al leader del Mondiale Hamilton e all'altro pilota Mercedes Bottas, il ferrarista punta a confermarsi sul tracciato di Monza. "Non ho fatto molto per celebrare la vittoria di Spa, ma è una sensazione bellissima, mi dà fiducia e ora posso concentrarmi sul futuro e puntare ad altre vittorie", dichiara Leclerc. Le armi in più da sfruttare, grazie alla crescita di tutto il team? Il pilota della Rossa mette in evidenza "l'ottimo rapporto" costruito con Sebastian Vettel: "Con lui abbiamo trovato un buon compromesso fra la competizione e il lavoro di squadra per migliorare il livello della monoposto". Rivali in pista, dunque, ma fuori totale collaborazione per la crescita del team.