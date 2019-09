Giovedì particolare per Antonio Giovinazzi, protagonista di una divertente intervista aerea in elicottero sopra il circuito di Monza. Per un pilota italiano correre nel tracciato di casa è un sogno che si avvera. "E’ una gara che ho sempre seguito in televisione, correrla con un brand italiano come Alfa Romeo e con motore Ferrari sarà un qualcosa di indimenticabile. In piazza Duomo ho ricevuto tanto affetto, sono ancora più carico”, le parole del pilota pugliese al microfono di Carlo Vanzini. Presente anche Kimi Raikkonen, che ha voluto godersi il volo accanto al pilota. Domenica Gran Premio in diretta esclusiva su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

IL MEGLIO DELLA CONFERENZA STAMPA

ALFA ROMEO, SVELATA LA NUOVA LIVREA

TUTTE LE VITTORIE DELLA FERRARI A MONZA. FOTO - GUIDA TV