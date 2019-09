A tutto gas per quasi l’80% del giro

Passando allo stile di guida abbiamo verificato quanto Leclerc abbia percorso il suo giro "in pieno". Ebbene il monegasco ha tenuto il pedale dell’acceleratore completamente premuto per ben il 78.4% del giro, un altro dato impressionante. Di fatto le brevissime staccate delle tre varianti, delle due di Lesmo e della curva parabolica rappresentano appena circa il 20% del giro e per tutto il resto del tempo i piloti corrono letteralmente "a tutto gas".

La scia vale almeno 5 km/h

Su un tracciato di questo tipo la scia può avere un effetto fondamentale per la prestazione. Nelle libere del venerdì abbiamo visto qualche prova tra Valtteri Bottas e Lewis Hamilton per appunto sfruttare l’effetto "traino" della vettura che precede. Si è visto che tale effetto è valso a Lewis Hamilton ben 5 km/h su tutti i rettilinei della pista, per cui potrebbe rivelarsi una carta decisiva per la pole domani. Questi quindi i primi riscontri numerici del Tempio della velocità. Vedremo in qualifica fin dove riusciranno a spingersi piloti e vetture.