Mattia Binotto non vuol sentir parlare di Ferrari favorita nel Gran Premio d’Italia, soprattutto in ottica gara. A Sky Sport il Team Principal della Rossa ha parlato delle prospettive nei prossimi giorni. "Il nostro vantaggio è superiore in qualifica rispetto che in gara e sappiamo anche i motivi – ha esordito Binotto -. In Belgio abbiamo fatto una bella gara e a Monza possiamo sfruttare ancor di più la nostra velocità in rettilineo. Però a Spa abbiamo vinto con un solo secondo di margine su Hamilton. Per ripeterci, servirà essere perfetti". Binotto ha parlato anche della nuova power unit Ferrari e dei possibili problemi di affidabilità dopo quanto accaduto ad Antonio Giovinazzi nelle qualifiche di Spa. "Non possiamo mai essere tranquilli – ha aggiunto Binotto -. L’affidabilità è stato un nostro punto debole quest’anno. Il problema riscontrato da Antonio a Spa è capitato a un chilometraggio basso. Un problema che crediamo sia indipendente dal secondo o terzo motore". Infine una battuta sulla differenza di prestazione nel venerdì di prove libere tra Charles Leclerc (miglior tempo) e Sebastian Vettel (terzo). "Si tratta di due approcci diversi. Un pilota esperto come Seb può partire piano, non c’è bisogno che spinga da subito al massimo. L’importante è che per entrambi l’avvicinamento alla gara sia il migliore possibile".