Il settimo tempo è stato realizzato da Sainz che si è ben difeso con la Mclaren e in classifica è riuscito a precedere la Red Bull di Albon. Nono tempo per Raikkonen che non ha realizzato nessun tempo in Q3 a causa di un’uscita di pista in Parabolica.

Mercedes ha lavorato molto in ottica gara



Prima di concentrarci sulle qualifiche è giusto parlare del lavoro che il team Mercedes ha fatto durante le FP3. Sia Hamilton che Bottas non si sono concentrati come in Ferrari nella simulazione di qualifica ma, nella prima parte, hanno effettuato una simulazione di gara. Hamilton ha girato con le soft visto che, ieri, aveva girato con il pieno soltanto con le medie. Bottas, invece, ha svolto un piano di lavoro opposto girando con le medie. Il passo di entrambi è stato molto buono e non si è notato nessun degrado con nessuna delle due mescole utilizzate.

I top 10 partiranno con le soft

Il tracciato di Monza non si è dimostrato critico a livello di degrado degli pneumatici. Sia stamattina che ieri non si è visto nessun crollo della soft e questo ha permesso ai team di impostare per le qualifiche un piano di lavoro piuttosto classico. Nessuno ha tentato di passare il taglio della Q2 con le medie e tutti si sono concentrati nel girare con le soft anche per preparare al meglio la Q3. La corsa, pioggia permettendo, si disputerà su una sola sosta con uno stop intorno al giro 20 per montare le medie fino alla bandiera a scacchi.

In Q3 tutti alla ricerca della scia

Il Q3 è stata una sessione piuttosto strano in quanto, tutti i piloti, hanno ricercato una possibile scia che li potesse aiutare nel realizzare il miglior tempo. Proprio per cercarla, tutti i piloti, ad esclusione di Sainz e Leclerc, hanno preso bandiera a scacchi e non sono riusciti a realizzare un secondo tentativo.