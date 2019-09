Venerdì pioggia a tratti a caratterizzare la sessione di libere del Gran Premio di Monza, sabato nuvole e "fulmini" legati però solo a quanto avvenuto nell'ultima e caotica fase delle qualifiche. Ma il GP d'Italia potrebbe riservare altre novità per un meteo che continua ad essere variabile e potrebbe incidere anche sulla 14^ gara del Mondiale di Formula 1

Il meteo di domenica 8 settembre su Monza

Sarà quasi un anticipo d'autunno secondo le prvisioni meteo. Per domenica 8 settembre, infatti, le condizioni sono in netto peggioramento in tutto il Nord Italia, Monza compresa. Possibili forti temporali anche nella notte accompagnati da un crollo delle temperature che non andranno oltre i +22°C di massima, scendendo fin sui +14°C di minima. Insomma, per la gara la situazione resta ancora incerta: un peggioramento è atteso al momento tra la notte e la mattinata. Il GP d'Italia potrebbe quindi svolgersi in condizioni di tempo prive di pioggia ma con il rischio di pista bagnata in alcuni tratti.