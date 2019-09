Il Mondiale di Formula 1 giunge alla sua 14esima tappa: si riparte dalla vittoria di Charles Leclerc, che a 21 anni, 10 mesi e 16 giorni sul tracciato di Spa è diventato il più giovane vincitore di un GP alla guida di una Ferrari, il terzo di sempre considerando tutte le scuderie (classifica guidata da Verstappen, seguito da Vettel). Ora la Ferrari punta a dare continuità dopo essere salita per la prima volta della stagione sul gradino più alto del podio, sognando il bis nel GP d'Italia. Ma attenzione al solito Hamilton, che anche a Spa ha dimostrato di non fare sconti lottando fino all'ultima curva per la vittoria, e alla voglia di riscatto di Verstappen, finito a muro al primo giro in Belgio. Sky Sport vi racconterà in diretta e in esclusiva la gara: su su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201). Qui la guida tv e gli orari di tutto il fine settimana per rimanere aggiornato su tutti gli appuntamenti.

Orari del quattordicesimo weekend della F1 2019: a che ora la partenza?

Le prove in pista si apriranno venerdì 6 settembre: primo turno alle 11, secondo alle 15. Sabato alle 12 la terza e ultima sessione di libere, mentre nel pomeriggio si deciderà la griglia di partenza: qualifiche al via alle 15. Domenica lo spettacolo della gara: alle 15.10.



Come fare a seguire il GP d'Italia 2019?

La Formula 1 di Sky è ovunque, sempre insieme a voi per questo oltre a una programmazione tv in diretta che vi porterà a vivere a pieno tutte le emozioni come se foste in una monoposto, ci saranno tutte le informazioni su sito e App a tenervi compagnia e inchiodati al divano. Un racconto sempre all'avanguardia su Sky, con la diretta di tutti i GP di Formula 1 anche in 4K HDR, grazie a Sky Q, per vivere il Mondiale con immagini ancora più definite e garantire la migliore qualità di visione in assoluto. Da non perdere le approfondite analisi tecniche grazie alla "Sky Sport Tech Room". E così, come per un team di F1, anche la squadra di Sky Sport ha il suo tecnico speciale: è Matteo Bobbi, collegato da remoto con la pista in una postazione tecnologica per spiegare e rendere comprensibili con Sky Sport Tech le traiettorie, le caratteristiche e gli step di evoluzione delle monoposto. Ottimizzato ai massimi livelli anche lo Sky Pad, con Davide Valsecchi che incontra in pista i top driver per analizzare le azioni salienti del weekend con il suo schermo interattivo. Il racconto della pista è affidato a Carlo Vanzini, con Marc Genè al commento tecnico. Federica Masolin è la padrona di casa dei paddock, affiancata da Jacques Villeneuve e Davide Valsecchi. Per le interviste dalla pit lane Mara Sangiorgio, mentre Roberto Chinchero è l'insider nel paddock e in cabina di commento. Ogni domenica di gara, Fabio Tavelli conduce Race Anatomy in coppia con Leo Turrini e altri ospiti in studio.

Non solo tv: il liveblog della gara in tempo reale su sito e l'app di Sky Sport

Il racconto della Formula 1 è anche su Skysport.it e l'App di Sky Sport. Con il nostro liveblog vi porteremo nei circuiti di tutto il mondo per farvi vivere da vicino le grandi emozioni della Formula 1. Cronaca, foto, video esclusivi e sondaggi per non farvi perdere nulla della quattordicesima gara della stagione in Italia.

Il programma del GP d'Italia su Sky

MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE

Ore 18: “90 anni di emozioni”

GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE

Ore 15: Conferenza stampa piloti

Ore 17: Paddock Live Pit Walk



VENERDÌ 6 SETTEMBRE

Ore 9.30: Prove libere F3

Ore 10.45: Paddock Live

Ore 11: Prove libere 1 F1

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 13: Prove libere F2

Ore 14.45: Paddock Live

Ore 15: Prove libere 2 F1

Ore 16.30: Paddock Live

Ore 16.55: Qualifiche F2

Ore 17.45: Qualifiche F3

Ore 18.40: prove libere Porsche Super Cup

Ore 19.45: Paddock Live Show

Ore 20.15: conferenza stampa Team Principal

SABATO 7 SETTEMBRE

Ore 10.25: Gara 1 F3

Ore 11.45: Paddock Live

Ore 12: Prove libere 3 F1

Ore 13: Paddock Live

Ore 13.25: qualifiche Porsche Super Cup

Ore 14: Paddock Live Qualifiche

Ore 15: qualifiche F1

Ore 16.15: Paddock Live Qualifiche

Ore 16.45: Gara F2

Ore 19.45: Paddock Live Show

DOMENICA 8 SETTEMBRE

Ore 9.25: Gara 2 F3

Ore 10.45: Sprint Race F2

Ore 12: Gara Porsche Super Cup

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15.10: gara F1

Ore 17.10: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live #SkyMotori

Ore 19: Race Anatomy F1