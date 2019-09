Spaventoso incidente durante il GP d’Italia 2019 della Formula 3 che si sta disputando a Monza. Alexander Peroni ha impattato colpito il dissuasore in uscita dalla parabolica e la sua monoposto ha spiccato il volo per poi finire oltre le barriere. Si è temuto il peggio data la dinamica dell'incidente ma il pilota australiano è uscito illeso. L'Halo potrebbe aver giocato un ruolo decisivo per l'incolumità del pilota. Dopo la tragedia Hubert un altro momento di grande tensione nel Motorsport ma, ripetiamo, fortunatamente, Alex Peroni sta bene, anche se come da prassi è stato accompagnato al centro medico per accertamenti. La dinamica dell'incidente ricorda molto quello di Warwick nel 1990 e di Christian Fittipaldi nel 1993.