Sabato caotico a Monza, soprattutto per Sebastian Vettel. Dopo la melina nel finale della Q3, con il tedesco che non ha potuto effettuare il suo giro veloce con la tanto desiderata scia, è arrivata anche la convocazione dei commissari. Il motivo? Una presunta violazione del track limits nel corso del giro che gli ha consegnato la quarta posizione in griglia. I track limits non sono altro che alcuni limiti presenti sui tracciati di Formula 1 e che non possono essere oltrepassati. Spesso i piloti, per ottenere velocità in curva, tendono ad allargarsi. Per questo la Fia ha deciso di cautelarsi con alcune linee bianche. Una di queste era stata varcata (quasi) totalmente da Vettel. Se i commissari avessero accertato l’infrazione, il tempo di Seb non sarebbe stato valido. La convocazione poco dopo le 19 aveva fatto propendere per una penalizzazione nei confronti del ferrarista, ma dopo le 20 è arrivato il comunicato ufficiale. "Nessuna sanzione" e quarto posto salvo. Certo, Vettel non è contento di partire così indietro, ma la penalità sarebbe stata una seconda beffa.