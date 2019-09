La ricostruzione

Il patatrac si consuma al 7° giro: Vettel va in testacoda alla Variante Ascari e finisce sull'erba. A quel punto Lance Stroll, canadese della Racing Point, si ritrova il tedesco di traverso nel tentativo di rientrare in pita. L'azione di Seb appare goffa fino a colpire la posteriore di Stroll che a sua volta si gira. Un pasticcio: Stroll prova a rimettersi in carreggiata ma porta fuori pista Gasly e la sua Toro Rosso. Vettel va ai box per cambiare ala, gomme (bianche) e rientra in ultima posizione per poi scontare 10 secondi di penalità. Non va meglio a Stroll che becca penalità (drive trought) per esser tornato in pista in maniera insicura. Lance ha concluso al 12esimo posto la sua gara, Vettel al 13esimo.