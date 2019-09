Red Bull e McLaren

Max Verstappen, grade pretendente alle prime posizioni, ha ottenuto solo il quarto tempo ad oltre mezzo secondo dalla Ferrari di Leclerc. Uno dei più deludenti è stato sicuramente Bottas che, nel momento cruciale, non è riuscito a tirare fuori il massimo potenziale della sua monoposto ed ha dovuto accontentarsi del quinto tempo. Sesto si è classificato Alex Albon con la seconda Red Bull a 8 decimi dal proprio compagno. Bene la McLaren che ha portato entrambe le vetture in Q3: Sainz settimo e Norris decimo. Per il team di Woking sarà una dura battaglia con la Renault che ha classificato Ricciardo all’ottavo posto e Hulkenberg al nono.

Pacchetto aerodinamico, vola la SF90

Le novità aerodinamiche introdotte sulla vettura hanno sicuramente dato dei risultati molto superiori alle attese. Oltre alle modifiche al muso della SF90 e ad alcuni interventi nella zona del fondo si è visto anche un diffusore modificato rispetto a quello utilizzato a Spa e Monza. La zona dove sono intervenuti gli aerodinamici di Maranello è quella esterna con l’introduzione di un profilo a V per cercare una maggior pulizia in una zona molto delicata della vettura visto che è molto disturbata dai flussi turbolenti generati dal rotolamento degli pneumatici. Già nella giornata di venerdì si era capito che qualche miglioramento c’era stato ma, grazie al lavoro di setup e di bilanciamento, la SF90 è sembrata essere trasformata, rispetto alla giornata di ieri, già nelle Libere 3. Una vettura che, nel guidato, è sembrata essere molto precisa sull’anteriore e non più sottosterzante come avevamo visto furante le FP2.

Infatti, analizzando i singoli intertempi, possiamo notare che, la SF90, ha mantenuto la sua supremazia nel primo tratto di pista dove ha potuto sfruttare la maggior potenza della sua Power Unit. In questo breve tratto di pista (solo 26 s di percorrenza) la Rossa è riuscita a guadagnare oltre 2 decimi sulle due Mercedes e ben 4 decimi sulla Red Bull di Verstappen. Bisogna tenere in considerazione un aspetto molto importante sulla Power Unit visto che, la Ferrari, ha utilizzato il motore endotermico specifica 3 portato in pista per la prima volta a Monza. Un’unità piuttosto fresca che ha fatto la differenza sulla Mercedes che ha utilizzato per tutto il fine settimana la specifica 2. Unità Mercedes introdotta in Canada che ha già percorso diversi chilometri rispetto alla freschezza del motore utilizzato quest’oggi dalla Rossa. Non bisogna trascurare nemmeno i problemi di raffreddamento che, la W10, sta accusando ormai da inizio stagione i quali hanno costretto i tecnici ad utilizzare delle prese d’aria maggiorate per evitare spiacevoli inconvenienti tecnici.