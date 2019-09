"Charles sta guadagnando fiducia, con se stesso e con la squadra". Mattia Binotto, team principal della Ferrari, si è complimentato con Leclerc per la pole a Singapore, la sua terza consecutiva. "Anche Vettel ha fatto una bellissima qualifica, avrebbe meritato la prima fila e deve essere soddisfatto" ha aggiunto parlando del tedesco che è stato a lungo in testa alla Q3, prima di essere superato da Leclerc e dalla Mercedes di Lewis Hamilton. Binotto ha ringraziato anche i tecnici che hanno lavorato duramente per far sì che "su una pista non particolarmente adatta alla Ferrari potessimo avere già a diposizione il nuovo pacchetto aerodinamico, che ha funzionato bene ed ha dato i suoi frutti".