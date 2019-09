La Ferrari può ancora vincere un titolo in questo Mondiale? La risposta è sì, stando all'aritmetica, anche se vale la pena precisare che l'impresa, anche dopo il terzo successo consecutivo della Rossa a Singapore, resta ancora un affare molto complicato. Sebastian Vettel è tornato a vincere dopo 22 gran premi di digiuno, mentre Charles Leclerc ha dato continuità ai successi di Spa e Monza con un secondo posto che cambia ulteriormente le classifiche del Mondiale, ovviamente a partire da quella piloti.

Quanto hanno recupeato Vettel e Leclerc?

Nella graduatoria che interessa maggiormente i tifosi, Lewis Hamilton è sempre in testa: ha 296 punti contro i 231 del compagno di squadra Bottas e i 200 di Verstappen su Red Bull. Dunque, alla Ferrari serve davvero un'impresa per cambiare l'andamento di un campionato che comuque si è riacceso. Cioò premesso, dopo Marina Bay sono 6 i punti recuperati da Leclerc, terzo in classifica (appaiato con Verstappen), sul leader Hamilton, con un distacco di 96 lunghezze tra i due (quasi la somma dei punti di 4 vittorie), 8, invece, quelli recuperati su Bottas. Quanto a Vettel, invece, il vincitore di Singapore ha 102 punti dal primo posto. Il tedesco ha recuperato sui primi due rispettivamente 13 e 15 punti. Ricordiamo che i primi 10 classificati in gara guadagnano rispettivamente 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1 punti. Da quest'anno, inoltre, un punto "extra" al pilota che registra il giro veloce, solo se classificato nei primi 10 posti. Ecco perché magnussen non lo ha ottenuto a Marina Bay.