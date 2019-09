Charles Leclerc è arrivato in Russia, a Sochi, dove domenica la Formula 1 accenderà i motori sulla 16^ gara del Mondiale 2019. La delusione per la strategia che a Singapore non gli ha permesso di restare davanti al compagno di squadra Vettel, vincitore della gara, sembra essere del tutto smaltita. E' quanto si può intuire dalla storia postata sul proprio profilo Instagram: Charles indossa un cappello di una hostess e nel post dà tutte le indicazioni che gli assistenti di volo consigliano ai passeggeri di seguire fino a quanto l'aereo non si ferma. In un'altra storia, invece, il pilota filma una corsetta all'autodromo di Sochi. Un piacevole riscaldamento prima di concentrarsi sul prossimo gran premio. Leclerc è pronto a confermarsi grande protagonista di questa stagione.