"La macchina è cresciuta. Stiamo mettendo pressione alla Mercedes"

Un upgrade evidente della Ferrari, che passa da qualche modifica dell'assetto. "Abbiamo migliorato il carico verticale, bilanciato meglio tra davanti e dietro. Di conseguenza la macchina è più facile da guidare. Avendo più carico, si scivola meno e le gomme si usurano meno. In curva perdiamo ancora qualcosa, ma molto meno, specie nel confronto coi rettilinei. Dimostrazione che la macchina è cresciuta. Sochi è una pista molto pericolosa, dove è facile commettere errori. Bisogna essere attenti in singola curva per fare un buon tempo, ed è normale vedere alcuni errori". E la crescita della Ferrari rene più entusiasmante il confronto con gli avversari, Mercedes in primis. "Gli abbiamo messo pressione da quattro gare, se ne sono accorti. Ma come nei GP precedenti la differenza è minima, come dimostra il fatto che i nostri piloti sono primo e terzo. Le differenze son picciole, da qui fino alla fine ce la giocheremo con queste differenze sottili". Il confronto sarà acceso anche in Russia: "Pensiamo che partiranno con mescole diverse dalle nostre: medium, loro, contro soft, noi. Siamo sicuri della nostra scelta, le soft ci daranno un vantaggio in partenza, che qui è fondamentale. Fino alla curva 3 sarà importante mantenere e guadagnare posizioni".