Secondo in qualifica a Sochi, Lewis Hamilton è l'unico che riesce a contrastare il dominio Ferrari. Come a Singapore, il leader del Mondiale partirà al fianco di Charles Leclerc in prima fila, davanti a Sebastian Vettel e al compagno di team Bottas. Il risultato non tranquilliza però Lewis, che non nasconde una certa preoccupazio. "Le qualifiche sono state molto difficili. I nostri avversari sono veramente incredibili sui rettilinei, riescono a portare le macchine ad un livello esagerato. Hanno qualcosa di più rispetto a noi, sembrano dei jet. Io alla fine ho messo in gioco tutto quello che avevo, grazie al lavoro grandioso del mio team. Siamo riusciti a spingere senza mollare, sono felice di essermi riuscito a giocare tutto alla fine. Non mi aspettavo di raggiungere la prima fila, è qualcosa di speciale". Un riconoscimento per il lavoro in casa Ferrari: "Sapevamo che hanno questa potenza in più e abbiamo provato qualcosa di diverso. Nelle ultime gare ci hanno tenuti dietro dall’inizio alla fine".