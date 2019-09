McLaren, Brown: "Vogliamo tornare in alto"

Zack Brown, CEO della McLaren, intervenuto in conferenza stampa, si è mostrato soddisfatto per la ritrovata collaborazione: "Questo accordo è un un passo importante nel nostro piano a lungo termine di tornare al vertice in Formula 1. Mercede è al top, sia come team sia come power unit, quindi è naturale che vogliamo continuare a rafforzare una partnership con loro per il proseguo della nostra avventura nel Mondiale". Un accordo da cui la McLaren vuole ricavare il massimo, per tornare in alto: "Questo accordo riflette la vicinanza tra i nostri azionisti, ed è un importante segnale per i nostri investitori, per il nostro team e fan che stiamo cercando di riportare la McLaren al top".