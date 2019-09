In anticipo di tre gare (1 Feature Race e 2 Sprint Race) rispetto al calendario, Nyck De Vries è diventato a Sochi il nuovo campione della Formula 2, raccogliendo dunque l’eredità di Charles Leclerc e George Russell, anche se è già certo che non ne seguirà le orme fino in Formula 1, avendo già firmato con Mercedes per la prossima stagione di Formula E, nella quale debutterà a dicembre nell’E-Prix in Arabia Saudita in squadra con il belga Stoffel Vandoorne (ultimo campione della passata GP2 Series).

Con 4 vittorie stagionali e una serie di piazzamenti in zona punti (solo nella Sprint Race al Paul Ricard non arrivò a conquistarne), l’olandese ha coronato così il proprio sogno, scrollandosi finalmente di dosso l’immagine dell’eterno incompiuto, del pilota incostante, del pilota poco continuo, veloce ma poco cattivo in gara. Del resto, il sesto posto in GP3 Series (2016) e il settimo e il quarto in Formula 2 nel 2017 e nel 2018 gli sono stati sempre un po’ stretti, sono sempre stati considerati nell’ambiente dei risultati troppo deludenti, troppo poveri per uno come lui.