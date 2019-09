Il tedesco ingaggia un bel duello con Mazepin, i due si scambiano un paio di volte la posizione, poi il russo torna davanti alla nona tornata. Al passaggio del decimo giro De Vries è nono, ma virtualmente primo in ragione del pit obbligatorio che tutti e otto i piloti che lo precedono devono ancora effettuare. E' Deletraz a realizzare il giro veloce. A metà corsa Ghiotto ha un vantaggio di 4" su Mazepin, dietro se le danno di santa ragione mentre De Vries, sornione, risale il gruppo di piloti che lo precedono. Il vicentino ha un vantaggio su De Vries di quasi mezzo minuto e ancora spinge. Alla 18a tornata il motore di Mick Schumacher sputa fumo ma il tedesco continua per altri due giri prima di rientrare in pit lane e ritirarsi. Alle spalle di Ghiotto è il giapponese Matsushita a conquistare la seconda piazza ai danni di Mazepin.



Al giro 24 Ghiotto rientra al pit con un vantaggio di 24"8 su De Vries, al rientro è quarto dietro Deletraz, mentre De Vries è il nuovo leader della corsa. Al 26° giro Ghiotto torna terzo e punta Latifi. A sorpresa nell'ultimo giro Deletraz però rinviene e sorpassa l'italiano, spingendolo giù dal podio. De Vries arriva sul traguardo davanti a Latifi e Deletraz, ma il suo vantaggio in classifica è incolmabile per Latifi e sotto la bandiera a scacchi -con una manche e un evento di vantaggio- diventa il campione 2019 della categoria: "Non ho più parole, volevo arrivare a diventare campione. Oggi è andato tutto bene, anche grazie a un eccellente team. Adesso guardiamo avanti". De Vries sa già che il prossimo anno farà parte della squadra Mercedes in Formula E assieme a Stoffel Vandoorne. Il primo ad abbracciarlo sotto al podio, complimentandosi con lui, il canadese De Vries, secondo in classifica generale. Felicissimo Deletraz, terzo dopo un ultimo giro straordinario del quale ha fatto le spese purtroppo il nostro Luca Ghiotto.