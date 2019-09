"Non abbiamo mai mollato tutto il week end, è stato straordinario concludere così vedendo quanto sono stati veloci gli altri". Lewis Hamilton esulta per la vittoria (con doppietta Mercedes) conquistata a Sochi, la numero 82 della sua carriera, che lo avvicina sempre di più al suo sesto titolo mondiale. "E' stato fantastico - dice il britannico - devo ringraziare tutti, il team, una grandissima macchina. Adesso pensiamo a fare un passo alla volta senza inciampare. Aspettavamo da tanto questo successo (nelle ultime tre gare ha vinto la Ferrari, ndr) e ogni vittoria per me è come la prima".