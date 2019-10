Giusta la strategia Ferrari?

Il box Ferrari, nel decidere la strategia, ha fatto valere gli accordi pre-gara. Per questo è stato richiamato ai box Leclerc che si trovava in seconda posizione. Una scelta strana perché, solitamente, viene richiamato per primo per la sostituzione delle gomme il pilota davanti. In questo caso è stato fatto l’opposto per permettere a Leclerc di scavalcare Vettel visto che, il pilota tedesco, nei primi giri di gara, non aveva rispettato il patto iniziale. La scelta fatta dal muretto di Maranello non è da considerarsi né giusta né sbagliata. Senza il problema di Vettel, probabilmente, staremmo discutendo di una doppietta tutta Rossa e per il team, visto che non si sta lottando per il titolo mondiale, credo sia veramente insignificante privilegiare un pilota nei confronti dell’altro. Ma per la buona armonia della squadra, visto che esisteva un patto, si è pensato di ristabilire le posizioni iniziali. Scelta strategica che non ha compromesso il risultato finale visto che, la vittoria, è sfuggita principalmente per la rottura di Vettel e il conseguente regime di Virtual Safety Car.

Per quanto riguarda la scelta di Leclerc di montare le soft in regime di safety car la decisione è stata principalmente del pilota che voleva lottare, a parità di gomma, con le due Mercedes. Questa scelta ha fatto perdere una posizione a Leclerc che si è trovato ad essere terzo anziché secondo. Una decisione condivisibile perché si è cercato di andare a vincere la gara e non si è pensato esclusivamente ad un piazzamento e, con le gomme medie, la vittoria, era impossibile da raggiungere. Leclerc, seppur nettamente più veloce di Bottas sul dritto, non è mai riuscito ad impensierire il pilota finlandese. La Mercedes è riuscita a far valere la supremazia nel terzo settore e, questa maggior performance nel tratto guidato, permetteva a Bottas di uscire con del vantaggio dall’ultima curva che immetteva sul lungo rettifilo. Il ritmo tra Leclerc e Bottas, come è possibile vedere anche dal grafico, era troppo simile per riuscire ad effettuare un sorpasso nonostante lo sfruttamento dell’ala mobile da parte del monegasco, che, su questo tracciato, dava un beneficio di circa 10 km/h.