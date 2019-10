Il dato che preoccupa Ferrari

Solo quattro vittorie dalle ultime 10 partenze in pole: un numero preoccupante per il Cavallino, che sovente vede evaporare il gara quanto costruito in qualifica.

Queste ultime 10 pole partono da Canada 2018, in cui vinse Vettel, poi quattro pole tramutatesi in vittorie di Hamilton (Germania, Italia 2018; Bahrain, Montreal 2019), e una per Verstappen (Austria 2019). C’è poi il trittico Spa-Monza-Singapore, in cui le rosse hanno capitalizzato la partenza al palo per poi concedere di nuovo la vittoria ad Hamilton a Sochi.

Per contro, il ruolino di marcia Mercedes pole=vittoria è pressoché perfetto: 9 vittorie dalle ultime 10 pole. La “macchia” è costituita dal GP di Hockenheim, caratterizzato dalla pioggia.