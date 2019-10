Max Verstappen compie 22 anni. Un traguardo personale importante per il pilota olandese, con cittadinanz belga, reduce dal quarto posto di Sochi. Il più giovane vincitore di un GP in Formula 1 (nel 2015 in Spagna, a 18 anni, 7 mesi e 15 giorni) è stato omaggiato dal proprio team. La Red Bull, infatti, ha pubblicato su Instagram un video coi momenti più divertenti vissuti dal pilota con la casa austriaca. Raggiunta ormai la piena maturità in pista, il ragazzo di Hasselt riesce ancora a custodire la sua ironia e la sua spensieratezza, come dimostra il video-auguri del team

