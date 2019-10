Giovedì 3 ottobre potrebbe essere un giorno importante per l’immediato futuro della Formula 1. Sarebbe questa infatti la data in cui dovrebbe arrivare la conferma di richiesta di ingresso di un nuovo team nel Circus per il 2021. Al momento sono 10 le scuderie che partecipano al Mondiale di F1, con 20 monoposto al via per ogni GP

