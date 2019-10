Tecnici e piloti

Il progetto ha preso definitivamente forma con l'assunzione di Peter McCool come nuovo direttore tecnico e di Ben Wood come responsabile aerodinamico. Entrambi vantano esperienza in Formula 1, rispettivamente in McLaren e Brawn GP. Nel ruolo di pilota sono stati contrattualizzati Pascal Wehrlein e Alex Palou. Quest'ultimo sta ben figurando nella SuperFormula in Giappone.