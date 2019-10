Confermato il calendario per la stagione 2020 da parte del World Motorsport Council. La prossima stagione di Fomrula 1 comincerà il 15 marzo in Australia e si concluderà il 29 novembre ad Abu Dhabi. Ci saranno 7 back-to-back. I circuiti di Hanoi e Zandvoort, in Vietnam e Olanda, devono ancora ricevere l'omologazione.



Come detto, la stagione prenderà il via a Melbourne, con la pausa estiva che arriverà dopo il GP d'Ungheria a Budapest il 2 agosto, e si riprenderà il 30 con il Belgio a Spa-Francorchamps. Il 6 settembre è invece in programma il GP d'Italia a Monza. in Australia; il 29 novembre ad Abu Dhabi, l'ultima bandiera a scacchi di un calendario che prevede 22 Grand Prix, uno in più rispetto alla stagione in corsa. Tre le novità, Vietnam, sarà la terza prova - 5 aprile ad Hanoi - mentre scompare il GP di Germania. Il 3 maggio, invece, si tornerà a correre in Olanda sul circuito di Zandvort.