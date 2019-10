A Barcellona si è chiusa la due giorni di test Pirelli per le gomme del Mondiale 2020. Per molti piloti un inizio settimana molto intenso dato che in questo weekend si correrà il Gran Premio del Giappone sul circuito di Suzuka. I test Pirelli, come preventivabile, non hanno offerto granché dal punto di vista dei riscontri cronometrici, ma nel complesso alcuni spunti positivi saranno stati sicuramente ottenuti e ora il fornitore di gomme del Mondiale attende le indicazioni che arriveranno dei team. Sotto il sole di Barcellona, con una temperatura media di 20°, per la Ferrari nel Day-1 ha girato Sebastian Vettel: per lui 145 giri completati per un totale di 647 Km affrontati dalla SF90 senza alcun problema. Nella giornata d'apertura hanno girato anche Alexander Albon su Red Bull ed Esteban Ocon su Mercedes.

Nella seconda giornata è stato sempre Ocon su Mercedes a "rappresentare la Formula 1" sul tracciato catalano. Giornata di collaudi anche per la Formula 2, con una monoposto che ha testato gli pneumatici da 18 pollici per il prossimo Mondiale. Ora si alza ufficialmente il sipario sul GP di Suzuka, con la Mercedes ancora favorita e con la possibilità di chiudere il discorso per il titolo costruttori.