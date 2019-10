En-plein Mercedes

Da dove cominciare per descrivere il dominio Mercedes a Suzuka nell’era Power Unit? Cinque vittorie di fila, sequenza record del circuito, al pari di quelle registrate dalla Ferrari dal 2000 al 2004 potrebbero bastare, ma no, le corroboriamo anche con altrettante pole consecutive e con il fatto che tre di quelle vittorie sono doppiette, nel 2014, 2015 e l’anno scorso. Sufficiente? No, perché là davanti c’è sempre il grigio Mercedes: nell’era Turbo/Hybrid hanno concesso agli avversari solo 8 giri in testa su 256 a Suzuka, durante i pit-stop nel 2016 e 2017. In altre parole: pronti, via, una Mercedes in pole transita in testa al primo giro e si ripresenta in testa all’arrivo. Proviamo a cercare un punto debole nelle qualifiche? Difficile. Solo una penalità a Bottas per la sostituzione del cambio nel 2017 ha impedito un cappotto di 5 prime file complete in 5 GP dell’era Turbo/Hybrid a Suzuka: Hamilton e Bottas infatti si erano diligentemente piazzati primo e secondo in Q3.