Con Feder1ca Around The World tutte le curiosità dal paddock e non solo per vivere da vicino la 17^ prova del Mondiale in Giappone. Guida tv: qualifiche del GP del Giappone in diretta alle 3 di domenica su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201), gara alle 7.10

COSA FANNO I PILOTI NEL SABATO SENZA F1?

SUZUKA, QUALIFICHE SPOSTATE A DOMENICA