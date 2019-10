Dopo le parole di Charles Leclerc, che ha affermato di aver chiarito con Sebastian Vettel e con il team dopo le incomprensioni a Sochi ("Ora pensiamo al bene della Ferrari"), sono arrivate anche quelle del pilota tedesco. Una conferma che dà serenità all'ambiente Ferrari nei giorni che precedono il GP del Giappone. "Cosa ci siamo detti con Mattia Binotto? Abbiamo parlato e chiarito tutto e ora guardiamo avanti - ha detto Vettel - Dobbiamo lavorare come squadra. Certo, alcune cose si potevano fare meglio, ma abbiamo analizzato quello che non ha funzionato. Andiamo avanti".

Ma cosa era successo in Russia?

A Sochi, dopo essere passato al comando della gara sfruttando la scia concessa dal compagno di squadra, Vettel non aveva restituito la posizione come invece, secondo Leclerc, doveva esser fatto. Nei giorni scorsi, però, quando Vettel è arrivato a Maranello per una sessione di simulatore, c’è stato un chiarimento con il team principal Binotto. Stando a quanto riferito anche da Leclerc, però, i due piloti non si sarebbero incontati per affrontare l'argomento. "Se abbiamo messo regole per iscritto? Non era necessario, abbiamo chiarito tutto e ora guardiamo avanti", ha aggiunto Seb nel gioveì di Suzuka.