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F1, Kimi Antonelli vince il Trofeo Bandini 2026: il 30 maggio la premiazione

il premio

Il pilota italiano della Mercedes riceverà il prossimo 30 maggio il Trofeo Bandini 2026: "Un premio che celebra non solo i risultati, ma soprattutto talento, determinazione e spirito sportivo. Valori che Antonelli incarna già oggi, confermandosi tra i giovani più promettenti del panorama mondiale", si legge dal comunicato. Il Mondiale torna tra due settimane in Canada, sempre in diretta su Sky e in streaming su NOW

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Kimi Antonelli ha vinto il Trofeo Bandini 2026. Il prossimo 30 maggio, il pilota italiano della Mercedes, reduce da un inizio di stagione incredibile che lo vede leader del Mondiale di Formula 1, riceverà il famoso premio che viene assegnato a chi si distingue per i risultati in pista e anche per le potenzialità in vista del futuro. La cerimonia ufficiale si svolgerà a Brisighella, in Piazza Marconi alle ore 18.

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Il comunicato del Trofeo Bandini

"Il 30 maggio Andrea Kimi Antonelli riceverà il prestigioso Trofeo Bandini 2026, uno dei riconoscimenti più importanti del motorsport internazionale. Un premio che celebra non solo i risultati, ma soprattutto talento, determinazione e spirito sportivo. Valori che Antonelli incarna già oggi, confermandosi tra i giovani più promettenti del panorama mondiale. La giornata partirà da Imola e attraverserà la Motor Valley fino a Brisighella, con un momento imperdibile alle ore 18 in Piazza Marconi per la cerimonia ufficiale".

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