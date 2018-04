Continua a bruciare il fuoco intorno a Valentino Rossi e Marc Marquez, protagonisti dell'ultimo Gran Premio in Argentina. Da San Paolo, in Brasile, dove si trova per un evento legato al Team Estrella Galicia 0'0, arrivano nuove parole del campione del mondo uscente: "Non cambierò il mio modo di correre in pista. L'ho sempre fatto con la massima intensità e andrò avanti così. Sfortunatamente sul tracciato di Termas de Rio Hondo sono venuto a contatto con la moto di Rossi e quando ho cercato di entrare nell'interno è caduto. Ho capito l'errore, ho chiesto scusa e sono stato penalizzato. Quando mi sono tolto il casco la prima cosa che ho fatto è stato proprio andare da lui e chiedergli scusa. Ho commesso uno sbaglio che può succedere a tutti, perchè ci spingiamo sempreal limite". Valentino nel post gara non si è nascosto: "Marquez è pericoloso per tutto, ho paura quando sono in pista con lui, distrugge il nostro sport, non ha rispetto di nessun avversario". "Preferisco non commentare queste dichiarazioni", risponde Marc, "E' ancora un momento troppo 'caldo' per farlo. Ma tutti i piloti in qualche momento della loro carriera sportiva hanno commesso questo tipo di errori. Tutti noi piloti siamo andati in un altro box a chiedere scusa". "Provo sempre a imparare dai miei errori però adesso basta, finisce lì, il fatto è che ciò che è successo è successo con Valentino, ma poteva succedere con il mio compagno di squadra o con un altro pilota. È successo a Zarco e Pedrosa nella stessa gara ma non è successo nulla. Cerco sempre di capire e analizzare tutto, ma alla fine Valentino è uno come gli altri in pista".