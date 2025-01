Conto alla rovescia per il tradizionale appuntamento con 'La 100 KM dei Campioni', in programma il 10 e l'11 gennaio e giunta alla sua decima edizione. Al ranch di Valentino Rossi saranno protagonisti non solo i piloti della VR46 Academy e lo stesso Valentino, ma vari piloti del Motomondiale e della Superbike, ma anche i ragazzi della JuniorGP e del Campionato Italiano Velocità.