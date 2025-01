Pecco Bagnaia a bordo campo per i Lakers. FOTO

Il due volte campione della MotoGP Pecco Bagnaia ha posato con una canotta personalizzata numero 63 dei Los Angeles Lakers a bordocampo alla Crypto.com Arena, come pubblicato poi in un post su Instagram in collaborazione con i gialloviola. Insieme alla moglie Domizia Castagnini , Bagnaia ha potuto assistere da vicino a una delle migliori prestazioni stagionali di LeBron James, che ha vinto la sua prima partita da 40enne segnando 38 punti e raggiungendo Michael Jordan per gare da 30+ punti in carriera con 562