Marc Marquez come Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. Come già fatto in passato da altri piloti, anche il campione del mondo della Honda ha provato una monoposto di Formula 1: il pilota spagnolo è entrato in pista sul circuito austriaco di Spielberg per effettuare dei test con una Red Bull del 2014 motorizzata Honda con livrea della Toro Rosso. Per Marquez - come spiega il sito ufficiale della MotoGP - è la prima volta a bordo di un prototipo della Formula 1: "Guidare questa macchina è stata un'esperienza fantastica, sono senza parole, non riesco a descrivere la sensazione, sono davvero contento", ha dichiarato Marc al termine del test. Ad affiancare Marquez in questa sua prima esperienza c'erano due ex piloti di Formula 1: Patrick Friesacher e Mark Webber. Al Red Bull Ring sarà presente nei prossimi giorni anche Niki Lauda, quando a provare la Red Bull ci saranno anche Dani Pedrosa, compagno di Marquez alla Honda (fresco di divorzio con HRC) e Tony Cairoli, pluricampione di motocross.