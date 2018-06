Il Motomondiale arriva ad Assen per il Gran Premio d’Olanda, in diretta esclusiva su Sky Sport MotoGP HD (canale 208). Domenica 1° luglio, alle 14, la gara di MotoGP, preceduta alle 11 dalla Moto3 e alle 12.20 dalla Moto2. Tutti gli appuntamenti della domenica, inclusi gli studi di approfondimento nei pre e post gara, saranno visibili anche su Sky Sport 2. Si torna in pista sul circuito di Assen, uno dei più classici e prestigiosi, teatro del Motomondiale dal 1949. In MotoGP, Marc Marquez guida la classifica piloti, ma non mancano gli avversari: Valentino Rossi, costante e quasi sempre a punti, Jorge Lorenzo, sempre più in forma in sella alla sua Desmosedici, e Andrea Dovizioso, sempre velocissimo, ma che ha lasciato parecchi punti per strada, proveranno a diminuire il distacco dal fenomeno della Honda. In Moto2, Francesco "Pecco" Bagnaia dello Sky Racing Team VR46 dovrà difendersi dall’attacco del portoghese Miguel Oliveira, in grande rimonta in questa fase della stagione. In Moto3, Marco Bezzecchi, che ha consolidato la propria classifica con il secondo posto in Catalunya, si troverà alle prese con i numerosi e agguerritissimi inseguitori.

Quando inizia il GP d'Olanda?

Si comincia giovedì, alle 17, con la conferenza stampa piloti. Venerdì 29 giugno, i piloti delle tre categorie scendono in pista per la prima giornata di prove libere (dalle 8.55 alle 16). Sabato, dopo gli ultimi turni di prove libere, tocca alle qualifiche: alle 12.30 la Moto3, alle 14.10 la MotoGP e alle 15 la Moto2. Domenica 1° luglio, alle 14, la gara di MotoGP, preceduta alle 11 dalla Moto3 e alle 12.20 dalla Moto2. Sabato e domenica, inoltre, in differita 4° e 5° round della MotoGP Rookies Cup, competizione europea che vede in pista piloti di età compresa tra 13 e 18 anni e che, dal 2007, ha formato tanti talenti approdati poi al Motomondiale.

Dove vedere la gara di Assen

Per seguire il GP di Olanda, tutti gli aggiornamenti saranno disponibili anche su skysport.it e sull’App di Sky Sport. Grazie al liveblog sarà possibile vivere da vicino le grandi emozioni del Motomondiale. Durante le gare delle tre categorie, il Match Center dell’App conterrà i tempi ufficiali forniti da Dorna (organizzatrice del Motomondiale) e la cronaca scritta in real time. Il racconto della MotoGP sarà affidato a Guido Meda, affiancato da Mauro Sanchini, che oltre alla MotoGP commenta anche la Moto3 con Zoran Filicic, a sua volta telecronista della Moto2 insieme Roberto Locatelli. Vera Spadini è la padrona di casa dei Paddock Live, mentre per gli aggiornamenti e le interviste dalla pit-lane ci saranno gli inviati Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli. Alex De Angelis, 18 stagioni di esperienza come pilota nel Motomondiale, fornirà gli insight dai box. Al termine della gara di MotoGP, da non perdere Zona Rossa (dalle 15), il post gara con le interviste ai protagonisti e le prime analisi. Chiude Race Anatomy, domenica alle 19, in cui Cristiana Buonamano e i suoi ospiti analizzeranno i fatti e protagonisti della giornata, con lo Sky Sport Tech e la realtà virtuale ad accompagnare il racconto.