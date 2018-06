A caccia del quinto titolo su sei stagioni di MotoGP, Marc Marquez nella settimana del GP d'Olanda torna a parlare di uno dei suoi principali rivali, con cui negli ultimi anni ha infiammato il Motomondiale: Valentino Rossi. "Essere paragonato a lui è incredibile", spiega a Marca, "Continua a essere un punto di riferimento. Quello che sta facendo a 39 anni difficilmente si potrà ripetere in futuro. È incredibile come riesca ad avere grandi motivazioni, a non smettere mai di cercare di migliorarsi. E' davvero ammirevole". "Da parte mia continuerò a correre con le moto finché il corpo me lo permetterà", aggiunge Marquez, "E' questione di motivazioni, recupero dagli infortuni, ambiente giusto. Io vivo ancora a Cervera, tra i miei amici, cerco di mantenere intatto l'entusiasmo rispetto a quando ho iniziato".

Domenica alle 14 scatta il Gran Premio d'Olanda (gara in diretta esclusiva su Sky Sport MotoGP HD), ottavo appuntamento della stagione. In classifica Marquez comanda con 27 punti di vantaggio su Rossi e 38 su Vinales: "L'inizio della stagione è buono, siamo soddisfatti perchè siamo in vetta ma dobbiamo migliorare. Nonostante l'errore del Mugello abbiamo ancora un margine di vantaggio e faremo il massimo per difenderlo". Dal presente al futuro: nel 2019 al suo fianco ci sarà Jorge Lorenzo. "Il team si era confrontato con me, mi avevano chiesto se avessi qualche problema rispetto al suo arrivo, e ho risposto di no. Jorge è un grande pilota, un campione da cui si può solo imparare, e credo che più forte è l'altro pilota più si cresce. Sarà interessante vedere se riuscirà ad adattarsi alla Honda".