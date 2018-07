E' Marc Marquez ad aggiudarsi uno dei Gran Premi più emozionanti di sempre: sulla pista di Assen, dove aveva vinto solo nel 2014, il campione del mondo uscente taglia il traguardo davanti ad Alex Rins (Suzuki) e Maverick Vinales (Yamaha). Dopo aver combattuto per la vetta, Andrea Dovizioso (Ducati) e Valentino Rossi (con la seconda Yamaha ufficiale) sono costretti ad accontentarsi del quarto e del quinto posto. Grazie a questa vittoria (la 65^ della carriera) Marquez consolida il primato in classifica con 140 punti, a +41 su Rossi e +47 su Vinales. Alle spalle della coppia Yamaha dopo 8 gare ci sono Zarco (oggi ottavo, staccato di 59 punti) e Dovizioso (a -61). Partito benissimo, tanto da salire in vetta, Jorge Lorenzo si perde nel finale chiudendo sesto dopo aver comandato la bagarre per lunghi tratti. Bagarre che ha coinvolto tutti i big con sorpassi e staccate al limite, tra colpi di scena continui. "E' stato un vero tutti contro tutti, sembrava di vivere una gara di Moto3. Io mi sono tenuto qualcosa da parte per il finale. Speravo di riuscire a scavare un piccolo solco", ha dichiarato Marquez, uscito dal gruppo a quattro giri dal termine. Lo spagnolo della Honda ha imposto il suo passo impressionate e in poche tornate ha vinto con un vantaggio di 2"2 su Rins e 2"3 su Vinales.



In Moto2 Francesco Bagnaia per la quarta volta ha portato lo Sky Racing Team VR46 sul gradino più alto del podio. Successo importante per allungare il proprio vantaggio sul portoghese Oliveira, staccato ora di 16 punti. In Moto3 trionfo di Jorge Martin (che guida la classifica con 105 punti) davanti al connazionale Aron Canet ed Enea Bastianini.